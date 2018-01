Kuidas kaitsta ärihoone tehno- ja joogiveesüsteeme vee kvaliteedist lähtuvalt?

Hoone tehnosüsteemide toimimise ja jätkusuutlikkuse seisukohast on väga oluline osa torustikes ringleva vee ja soojuskandja kvaliteedil, sest kare ning agressiivne vesi tekitab korrosiooni ja katlakivi, mis omakorda rikub kütte- ja jahutussüsteeme ning vähendab nende efektiivsust. Lisaks on oluline kvaliteetne joogivesi. Lähemalt räägib juba 15 aastat veepuhastusfiltrite müügi, paigalduse ja hooldusega tegeva Callefiks OÜ juhatuse liige Egon Piht.

Teenused: Liivafiltrite, veepehmendite ja muude veetöötlusseadmete paigaldus ja hooldus

Veetöötlusjaamade ehitus

Hoonete küttesüsteemide ning soojusvahetite läbipesu

Glükoolisüsteemide glükoolivahetus ja läbipesu

Kõik algab sellest, milline on hoonesse saabuva lähtevee kvaliteet ja millise veega on kütte- või jahutussüsteem täidetud. Kui seda on tehtud filtreerimata ja pehmendamata veega otse asula veetrassist, milles võib esineda roostet ja setet ning millel on kõrge karedus, ongi loodud tingimused küttesüsteemi ebaefektiivseks tööks. Lisaks mõjutab süsteemi efektiivsust selle ehitamisel kasutatud materjalide valik. Kui torustik, armatuur ja muud süsteemi elemendid on ehitatud erinevatest materjalidest nagu must metall, pronks, vask, alumiinium, loob see koos täitevee kvaliteediga kokku tingimused korrosiooni tekkeks. Kõige selle tulemusena väheneb süsteemi efektiivsus, torustik on setet ja muda täis, torude läbimõõt on vähenenud, radiaatorid lähevad ebaühtlaselt soojaks, tsirkulatsioonipumpade töö on häiritud, sulg- ja reguleerventiilid võivad kinni jääda ning katlaid, soojusvaheteid ja boilereid tuleb tihedamini hooldada. Ja mis põhiline – suurenevad küttekulud.

Probleemid on suuremad vanematel hoonetel, sest uuemate äri- ja tootmishoonete ehitamisel kasutatakse energiasäästlikke ja tulevikule suunatud lahendusi ning planeeritakse vajalikud puhastusseadmed ja filtrid juba projekteerimise ning ehitamise käigus. Vanema kinnisvara puhul on aga asjalood sageli teistmoodi.

Veekvaliteedi määramiseks tuleb veeproove võtta nii hoonesse sisenevast lähteveest kui ka otse tehnosüsteemist. Edasi tuleks tegutseda vastavalt saadud vee üldrauasisalduse, üldkareduse, vee elektrijuhtivuse PH-taseme näidust lähtuvalt. Esmase kaitse tagab liivafilter, mis aitab kaitsta hoone joogivee- ja küttesüsteemi torustike asula veevõrgust lähtuva rooste ja sette eest. Soovitatav on kasutada veepehmendit, mis hoiab ära katlakivi tekke.

Küttesüsteem tuleb vajadusel esmalt kemikaalidega puhtaks pesta. Selle käigus eemaldatakse torustikust võimalikult suur kogus setet, muda ja ladestisi, kus oluline roll on ka kasutataval kemikaalil, mis lahustab ka torude seintele ladestunud mustuse. Tähtis on kasutada neutraalset pesukeemiat, et mitte rikkuda süsteemi elemente. Edasi täidetakse süsteem pehmendatud veega ja lisatakse korrosioonikaitse inhibiitorit, mis takistab hapnikust ja erinevatest materjalidest tingitud korrosiooni teket ega lase mudal ladestuda torustiku seintele.

Kõik see kehtib ka glükoolisüsteemide puhul, kus esmatähtis on õige glükooli kontsentratsioon, kuid samuti meetmed korrosioonitekke vältimiseks. Avatud jahutussüsteemide puhul on pealegi oluline mikrobioloogia ja vetikakasvu takistamine.