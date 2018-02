Tihe ajakava ja keerukad ehituslahendused ei takista kliendi soove täita

Eksklusiivset projekti on ka ehitajatel huvitavam ellu viia

Ehitusfirma Maitim OÜ juht Hannes Priks lisab, et Hollandi arhitektide projekteeritud kauplus asub esimesel korrusel ja on suure klaasfassaadiga. Ruum on kujundatud erikujulisena, hubasena, sisustatud rohkete peeglite ja disainfotodega. Kaupluses on olemas nii personaalne nõustamisruum kui ka rätsepate töölaud, kus kohendatakse riietus spetsiaalselt kliendile.

Siseviimistluses on kasutatud eksklusiivseid rohelise mustriga tapeete, peegleid ja kõrgläikega mööblit, mis on integreeritud seintesse peeglite ja tapeedi vahele, ning musta õlitatud naturaalset tamme lipp-parketti.

„Meie ülesandeks jäi ehitusfirmana viia projektis ellu sisearhitekti visiooni nii täpselt kui võimalik. Iga 2–3 nädala tagant tuli sisekujundaja ning kontrollis, kas kõik on tehtud nagu mõeldud. Ehitajal ei olnud siin otsustusõigust. Kui projekt muutus ehitusekäigus, pidime suutma kiiresti muudatused sisse viia ja mõningad asjad kiirelt ümber teha,“ kirjeldab Priks tööprotsessi. Ta lisab, et muudatusi tehes pidi arvestama sellega, et ehituse ajal valmistati esialgse projekti järgi juba Hollandis eritellimusmööblit.

Tehnilisest poolest rääkides on kaupluse lagedesse paigutatud palju valgusteid ja kõlareid, mis pidid mahtuma ära kommunikatsioonide vahele. Et valgustid saaksid üles vastavalt plaanile, tuli hoopis mõningaid kommunikatsioone ümber paigaldada. „Vaatamata pingelisele ajagraafikule oli töösuhe tellijaga rahulik ja konstruktiivne. Lõpptulemusega jäime ka ise rahule. Töö sai kvaliteetne ja kõik nüansid sisse viidud vastavalt kliendi soovile. See kajastus ka nende positiivses tagasisides. Samuti jäime ise lõpptulemusega väga rahule,“ märgib Priks. Rahvusvaheline bränd Suitsupply asutati Hollandis 2000. aastal. Neil on tänaseks enam kui 90 kauplust üle maailma, sealhulgas Milanos, Londonis, New Yorgis, Torontos, Shanghais, Singapuris ja Hongkongis.

Nii ettevõtetele kui ka eraklientidele kvaliteetset ja paindlikku ehitusteenust pakkuval ehitusfirmal Maitim OÜ täitus 2017. aastal 25 tegutsemisaastat. Algusaastatel oli Maitimis üle 20 töötaja, tollal tegutseti Soomes Turus ja Helsingi laevatehastes kruiisilaevade sisetöödel. Viimasel kümnel aastal on Maitim teinud tööd põhiliselt Eestis, ehitanud büroosid (näiteks NovaPlaza), teinud hotellide sisetöid (näiteks Swissh?tel) ja olnud ka peatöövõtja eramuehituses (näiteks Kimsi tee 5 ja 12, Kadaka pst 94, Sompa tee 24).

Eramute ehitamise juures on Maitim alates kopa maasse löömisest kuni võtmete üleandmiseni. Seejuures hoolitseb ettevõte omanikujärelevalve, ehitusjuhtimise ja konsultatsiooni eest. Peatöövõtjana pakub Maitim terviklahendust, mis hõlmab projektijuhtimist alates kliendi soovide kaardistamisest ja lahenduste pakkumisest kuni teostuseni.

Info lähemalt: www.maitim.ee