Kaur Lass: allakäigu spiraal, mida ettevõtjad ei teadvusta

Ettevõtja, tänasel ülemaailmsel vaimse tervise päeval küsi endalt, mida oled teinud oma töötajate vaimse tervise heaks, sest see mõjutab sinu majandustulemusi, soovitab Wellness Orbiti tegevjuht Kaur Lass.

Kaur Lass. Foto: Erakogu

Tänavu 23 riigis Cigna läbi viidud uuring tõi välja, et 91 protsendi töötajate hinnangul mõjutab kolleegi stress tööl negatiivselt, luues depressiivset atmosfääri ja nõrgestades moraali. Vaatamata sellele on tööandjad stressi leevendamisel passiivsed. Uuring tõi ka välja, et suisa 87 protsenti töötajaid vaevleb stressis ja neist 12 protsenti ei tule stressiga iseseisvalt enam toime.