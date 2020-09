Novaturas maksab reisijatele raha tagasi, võttes selleks laenu

Reisifirma Novaturas tagastab miljoneid klientidele, kelle puhkusereis koroona tõttu ära jäi Foto: AP /Scanpix

Balti riikide juhtiv reisikorraldaja Novaturas on hakanud juulis pandeemia tõttu ära jäänud reiside eest klientidele raha tagasi maksma. Praeguseks on kontsern ulatuses tagastanud kokku 4,3 miljonit eurot.

„Oleme alustanud tagasimakseid reisijatele, kelle reisid jäid koroonaviiruse tõttu ära. Leedus oleme saanud miljon eurot pikaajalist laenu, samas kui Lätis oleme sõlminud riikliku laenutagamisprogrammi Altum lepingu 3-aastase 1 miljoni euro suuruse laenu osas. Lisaks on meil kõigil kolmel turul tagasimaksetaotlusi, mille summa on kuni 1,6 miljonit eurot. See summa võib aasta lõpuks suureneda olenevalt sellest, kui palju planeeritud lende me suudame sooritada. Nende kohustuste täitmisel on valitsuse roll äärmiselt oluline," ütles Novaturas Groupi tegevjuht Audronė Keinytė.