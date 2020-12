Imepilt katkestas rahakaasamise ning tagastab investorite raha

Sel nädalal pakkumisperioodi alustanud Imepilt teatas täna rahakaasamise lõpetamisest. Foto: Andras Kralla

Meediastuudio Imepilt peatas eelmise nädala algusest kestnud rahakaasamise ning teatas, et alustas läbirääkimisi kolmandate osapooltega, et rahavajadused erainvesteeringu teel katta.

See tähendab, et ka ettevõtte aktsiad kohe First Northi alternatiivbörsile kauplema ei tule.