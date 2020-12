Kardetud tõehetk saabus, nüüd ruttu fookus kasvule

Foto: Anti Veermaa

Äsja kodubörsil lõppenud kolmanda kvartali tulemuste avaldamise hooaeg annab põhjuse kergendusest ohata, kuid nüüd on aeg fookus seada kiirele kasvule, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Pesutootja Silvano ja kalatoodete müüja PRFoodsi värskete kvartaliraportitega võib selleks korraks tulemuste hooajale joone alla tõmmata. Õnneks on põhjust rõõmustamiseks – laias laastus on läinud poole paremini, kui võis kevadel karta. On fakt, et koroonaviirus dikteerib meie elu ja majandust järjest vähem, ning on vaid aja küsimus, mil surmaviirus teisejärguliseks teemaks muutub.