Poliitikaradar: kes tõttavad Isamaa kaitsele?

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: KredExi juhi ametist lahkumine, erakondade reitingud, kes kaitseb Isamaad?

Suve viimane kuu on käes ja erakonnad hakkavad valmistuma sügiseks. See tuleb karm. Esiteks on nii presidendi- kui ka kohalike volikogude valimiste hõngu juba tunda, teiseks ootab riigikogus septembris ees palju olulisi eelnõusid, mille saatus on muutunud erakondade siselahingute tõttu hapramaks. Lõpukoll on aga riigieelarve. Poliitikud ja ametnikud ennustavad, et eelarve kokkupanek tuleb erakordselt keeruline. Nende kõigini me veel jõuame tulevikus, seniks mõned hilissuvised stardipaku sättimised ja sammumõõtmised.

*ISAMAA ILU HOIELDES

Vabariigi huvitavaim mullitamine toimub praegu Isamaa erakonnas. Loodavast Parempoolsete ühendusest endast oli sel nädalal vähe kuulda, küll aga kuulsime suurel hulgal arvamusi, miks neid Isamaas vaja pole ja millist Isamaa erakonda meie vabariik vajab. Millise magnituudiga Parempoolsed on Isamaas värinaid põhjustanud, saab aimu selle nädala sõnavõttudest.

Kes rääkisid? Isamaa praeguse kursi kaitseks võtsid sõna: