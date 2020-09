Lätit ootab ees sajandi maksureform

Lätit ootab ees suurem maksureform, mis peaks aitama võidelda ka koroonakahjudega. Foto: AFP/Scanpix

Läti teeb oma maksusüsteemile tänavu kapitaalremondi, uus korraldus hakkab tööle juba järgmisel aastal.

Läti politoloog Veiko Spolitis ütles Äripäeva raadio saates “Globaalne pilk”, et lõunanaabrite avalikkuse tähelepanu on kandunud koroonatoetustelt just maksureformile. “See peaks suuresti lahenduse leidma mitmele teisele probleemile, mis Läti majanduses siiani on,” usub ta.