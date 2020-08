Ksenia Kravtšenko: advokaadibürood jäävad kriisis pinnale

Ksenia Kravtšenko. Foto: Erakogu / Katrin Nõmküla

Sügise eel ei ole klientidel karta, et õigusteenuse turg kokku kukub, toimub teenustasude märkimisväärne tõus või et advokaatidel ei ole ressursse, et kliente aidata, kirjutab KPMG Law vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko Äripäeva Infopanga advokaadibüroode konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Teise kvartali võtmesõnadeks said kaugtöö ja videosild. Kuigi konsultatsiooniteenuste valdkonnas oli kaugtöö tegemine muutunud normiks aastaid enne kriisi ning vastavad turvalisust ja kliendisaladust tagavad digilahendused olid enamuses advokaadibüroodes juba olemas, osutusid liikumispiirangud ka advokaatidele korralikuks väljakutseks.