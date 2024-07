Tagasi 26.07.24, 16:48 OpenAI viskas uue otsingumootoriga Google’ile kinda Neljapäeval esitleti uut OpenAI prototüüpi SearchGPT. See võib kujutada endast otsest ohtu Google’i veebiotsingule.

OpenAI plaanib integreerida SearchGPT otse ChatGPT-sse. Foto: Jaque Silva

See tähendab, et konkurents suureneb ka aktsiaturul. Teatavasti omab OpenAI-s osalust Microsoft, samas kui Google’i emafirma Alphabet on samuti New Yorgi börsil noteeritud.

