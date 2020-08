Ekspert: Valgevene valimistulemusi võltsitakse ilmselt jõhkralt

Euroopa viimaseks diktaatoriks tituleeritud Aleksandr Lukašenkat ootab kuues ametiaeg riigipeana. Foto: Andras Kralla

Presidendivalimised Valgevenes pole sellised, nagu meie valimisi ette kujutame, ja ehkki Aleksandr Lukašenkal on keerulised ajad ja populaarsed vastaskandidaadid, võltsitakse tulemusi jõhkralt valitseva režiimi kasuks, tõdes kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kuigi Valgevene president Aleksandr Lukašenka on nende 25 aasta jooksul, mis ta on oma riiki valitsenud, püüdnud mängida ida ja lääne vahelise silla rolli, on riik sisuliselt isolatsioonis. Formaalselt on Valgevene selgelt Venemaa liitlane, olles nii SRÜs kui ka Euraasia Liidus, mis on majanduslik ja poliitiline liit, ning samuti Taškendi lepingu ehk sõjalise liidu liige. Valgevene moodustab koos Venemaaga 1990. aastatest alates nn liitriigi; isegi õhukaitse on integreeritud, nii et tegelikult peaks Valgevene vägagi olema Venemaa küljes kinni.