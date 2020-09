Rivo Sarapik: miks me nii nõrgad oleme?

Rivo Sarapik. Foto: Andras Kralla

Peame selle viirusega elama õppima, kõlab mantrana kevadest saadik nii poliitikute kui asjatundjate suust. Ometi näitab sügisene nakatunute kasvule reageerimine, et osa õppetunde jäi rahulikumatel kuudel vist täiesti vahele või kasutamata, kirjutab Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik.

Puhangule vastates võetakse praegu välja sama arsenal, mis kevadel teiste pealt maha kopeerida õnnestus – piirangud, sulgemised, käsud ja keelud, ka segadus ja tõmblused. Hämmastavalt vähe on aga olnud juttu sellest, miks me üldse nii nõrgad oleme – miks oleme vastuvõtlikud haigustele ja miks on hõlbus vaimselt jalust lüüa näiteks ebakindluse ja määramatusega.