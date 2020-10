Heiti Hääl: minu elektriautode sõnum on puudulikult esitatud

Heiti Hääl: minu elektriautode sõnum on puudulikult esitatud

Heiti Hääl. Foto: Andras Kralla

Osalesin eelmisel nädalal Äripäeva venekeelse majandusportaali Delovõje Vedomosti korraldatud konverentsil, kus esinesin ettekandega „Transport kui globaalselt suurim kliimaprobleem“. Puudutasin ettekandes muuhulgas ka elektritransporti. Kahjuks on just see osa minu esitlusest pälvinud liigset tähelepanu, seda paraku väärarusaamana ja väljarebituna üldisest kontekstist, kirjutab kütusekontserni Alexela Group kaasomanik Heiti Hääl vastulauses.

Toimetus avaldab vastulause teksti muutmata kujul.

Sõnum, et elektriautod on praegu kõige mustem liikumisviis, kehtib juhul, kui auto akudesse talletatud elekter on toodetud 80% ulatuses põlevkivist ning 20% pärineb taastuvatest allikatest. Toodud protsendid vastavad täpselt sellele, kuidas viimastel aastatel on elektrit Eestis toodetud. Arvestades Euroopa eesmärki jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalse majanduseni, muutub elektritootmine Eestis ajas vaid puhtamaks.