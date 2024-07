Tagasi ST 16.07.24, 08:00 Igaüks võib praegu kulla hinnaralli enda kasuks pöörata

Gerd Kanter – olümpiavõitja, pereisa, investor.

Kõik hinnad on viimastel aastatel tormiliselt tõusnud. Sealhulgas ka kulla hind. Ehkki majanduse jahtudes ennustatakse hinnatõusude pidurdumist, on märke, mis näitavad kulla hinna puhul hoopis vastupidist. Tavainimese jaoks tähendab see tulusat võimalust vaba raha kasvama panna.

Kuld on aastasadu olnud üks usaldusväärsemaid ja stabiilsemaid valuutasid. Ükskõik kui madalal põhjas on ära käinud majandus või kui armutu on olnud inflatsioon – kulla väärtus on alati säilinud ja ajas kasvanud. Veel viis aastat tagasi maksis gramm kulda 41 eurot, kuid täna on grammi maailmaturuhind 71 euro juures. See tähendab, et vahepealsel ajal on kulla hind kerkinud tervelt 73%.

Ka kulla hinnarekord pärineb just tänavusest, 2024. aastast. 20. mail jõudis see 2450 USA dollarini untsist, mis on läbi aegade kõrgeim hind. Kuid see ei tähenda, et kulla hinnakasv on lõppenud. Tegelikult on märke hoopis vastupidistest trendidest.

Keskpangad jooksevad tormi

Kulla hinnakasvu üks põhjustest on nõudluse kasv, millele on muuhulgas hoogu andnud keskpangad. Just viimastel aastatel on maailma keskpangad hakanud kokku ostma rohkem kulda kui kunagi varem. 2024. aastal keskpankade seas läbi viidud uuringust selgus, et kolmandik küsitletutest plaanib järgmise 12 kuu jooksul oma kullareserve veelgi suurendada.

Uuring annab vastuse ka küsimusele, miks keskpangad kulda ostavad. Oluliste teguritena toodi välja:

- kulla kõrge väärtus pikaajalises plaanis/inflatsioonikindlus;

- hea tootlus kriiside ajal;

- sobiv portfelli hajutamise viis;

- kõrge likviidsus.

Kuna keskpangad ostavad kulda märkimisväärsetes kogustes, ei jää kulla maailmaturu hind keskpankade tekitatud kasvavast nõudlusest ka edaspidi puutumata.

Analüütikud on ühel meelel

Globaalset majandust jälgivad ka investeerimisgurud ja finantsanalüütikud. Juba 2023. aasta alguses hoiatas maailmakuulus investor ja kirjanik Robert Kiyosaki, et tulemas on suur kriis, millest võidavad enim väärismetallidesse ja Bitcoini investeerinud. Kiyosaki ennustatud kulla hinnani 5000 dollarit untsi eest 2025. aastal on veel tükk maad minna, kuid selge ja järsu kasvutrendi prognoosimisega pani ta igal juhul täppi.

Financial Sense Wealth Management president James Puplava on välja öelnud, et järgmise viie aastaga võib kulla hind kasvada koguni 10000 dollarini untsist. On ka tagasihoidlikuma tulevikuvaatega eksperte. Näiteks finantsinstitutsioon Citigroup on kulla hinnaks 2025. aastaks ennustanud 3000 dollarit untsi eest, mis on oma konservatiivsuses sellegipoolest vägagi märkimisväärne kasv. Ühes ongi erinevad analüütikud ühel meelel – väärismetallide hinna langust pole ette näha.

Kas sinul on mõtet kulda investeerida?

Eesti pangad avaldavad iga veidikese aja tagant pressiteateid sellest, kui palju vaba raha eestlaste pangaarvetel niisama jõude seisab. See on ka mõistetav, sest tänane ebakindel majandusruum ei kutsu kulutama. Tuleviku vaates on aga mõistlik säästud kasvama panna, sest seisev raha kaotab lihtsalt oma väärtust.

Ärksamad kodanikud on erinevate investeerimisvõimalustega juba tutvunud, kuid kui sinul on kuld kui üks võimalikke lahendusi seni kahe silma vahele jäänud, annavad eelnevalt tutvustatud faktid kindlasti mõtteainet. Kulda tasub investeerida juhul, kui otsid turvalist, aga siiski tulusat raha kasvatamise viisi. Kuigi viimastel aastatel on kulla hind jõudsalt kasvanud, ei ole veel hilja ees ootavast hinnarallist osa saada.

Tänapäeval ei pea kulda investeerimiseks tekitama endale füüsilise kulla varusid, millega kaasnevad riskid ja lisakulud. Tuhanded inimesed on kulda investeerinud kaasaegse kullakonto abil – see on Eesti kapitalil põhineva finantstehnoloogia ettevõtte Aufort välja töötatud lahendus, mis võimaldab päris investeerimiskulda osta digitaalselt ja võtab kogu füüsilise kulla säilitamisega seonduva enda õlule.

Kullakontol on mitmeid eeliseid

1. Lihtne. Auforti kullakonto töötab e-poe platvormil, mis tähendab, et selle kasutamine on sama lihtne nagu mistahes e-poes ostlemine, tehnilisi eriteadmisi pole vaja. Sobiv kogus kulda tuleb lisada ostukorvi ning sooritada makse läbi pangalingi.

Turvaline. Kullakonto on digitaalne ja selle andmeid säilitatakse häkkimiskindlas plokiahela-hajusandmebaasis. Sulle kuuluv füüsiline kuld asub üliturvalistes auditeeritud 2.. Kullakonto on digitaalne ja selle andmeid säilitatakse häkkimiskindlas plokiahela-hajusandmebaasis. Sulle kuuluv füüsiline kuld asub üliturvalistes auditeeritud GVS Bullion Group ’i varahoidlates Austrias ja Araabia Ühendemiraatides.

3. Kuluefektiivne. Jaemüügist soetatava füüsilise kulla hinna sisse on peidetud mündi või plaadi tootmise ja transpordiga seonduvad kulud. Kullakonto puhul need puuduvad, mis tähendab, et saad kogu ostusumma eest puhast kulda.

4. Likviidne. Kui tekib vajadus kulda paigutatud vara uuesti rahaks vahetada, jõuab see loetud minutitega sinu pangakontole. Ja nii 24/7. Erinevalt müntidest ja kuldplaatidest, mille ostmine ja müümine võib võtta aega, annab kullakonto sulle paindlikkuse kiirelt ka turumuutustele reageerida.

5. Paindlik. Kui soovid digitaalse kulla hoopis füüsiliseks kullaks vahetada, on seegi alates 1 grammist võimalik. Samuti võimaldab kullakonto inimestel omavahel kulda saata, näiteks kingituseks. Kulda saab ka annetada – mitmetel Eesti heategevusorganisatsioonidel on juba Aufortis kullakonto olemas.

6. Usaldusväärne. Aufort kuulub Eesti E-kaubanduse Liitu, mis ühendab üle 500 usaldusväärse e-kaupleja Eestis. Aufortile on väljastatud turvalise ostukoha usaldusmärgised nii Eestis kui Euroopas. Samuti on Aufortil kullaga kauplemise tegevusluba.

Konto avajat ootab kingitus

Kulda investeerimise kohta leiad rohkem infot Auforti kodulehelt . Kullakonto avamine käib lihtsalt ja võtab vaid minuti. Tulusaid investeeringuid!

Kõigile uutele klientidele kingib Aufort boonusena 10 € väärtuses kulda, millele tekib ligipääs pärast esimest tehingut. Alusta siit!

Gerd Kanter on digikulla usku Ehkki endisele kettaheitjale Gerd Kanterile pole võõras ka füüsiline kuld – hinnalisi kuldmedaleid on ta oma sportlike saavutuste eest teeninud tükki kolm – kasutab ta oma säästude kasvatamiseks hoopis digitaalset kullakontot. „Nagu iga tulevikku vaatav inimene, soovin ka mina end ja oma peret ees ootavaks eluks kindlustada. Pärast sportlasekarjääri lõppu on mul olnud rohkem aega erinevaid investeerimise viise kaaluda ja katsetada. Kui ma mõni aasta tagasi digikulla enda jaoks avastasin, olin põnevil ja ootusärev, kuid päris nii suurt kasvu, nagu kulla hind tänaseks läbi teinud on, ei osanud ma küll oodata. Võib öelda, et sattusin kogemata õige asja peale. Kuld on oma olemuselt stabiilne, aga praegu säästude kasvatamiseks väga perspektiivikas. Alustamiseks pole tarvis suuri summasid ja igapäevast tegelemist kullakonto ei vaja. Mulle sobib see väga hästi.“

Gerd Kanter – olümpiavõitja, pereisa, investor.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun