Üllar Aun: keelereform, mis teeb maailmast meie mänguväljaku

Üllar Aun. Foto: Marina Suvoroff

Inglise keele õppekava lasteaialastele laoks vundamendi väga heale võõrkeele oskusele hilisemas elus ja parandaks eestlaste rahvusvahelist läbilöögivõimet, kirjutab osaühingu Finnlog arendusjuht Üllar Aun arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Idee, mida soovin esitada, ei ole ilmselt midagi uut. Idee on keeleoskus – inglise keele oskus. Mul on olnud võimalus töötada rahvusvahelistes kollektiivides, mis on pannud mõtlema, miks on eestlasest spetsialist halvem spetsialistist kui see, kes on pärit näiteks Ühendkuningriigist või USAst või mõnest kolmandast maailma mõjukast riigist?