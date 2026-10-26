Tõnu Mertsina: kas tehisarusse investeeritakse liiga palju?

Tehisaru investeerimisbuum võib anda majandusele tugeva tõuke, kuid selleks peab tehisarust saama kogu majanduse arengut toetav tööriist, mitte üksnes kapitali koondumise uus sihtmärk, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks hoiatab Tõnu Mertsina, et tehisaru investeerimisbuum võib muuta turud haavatavamaks ja jätta muud olulised valdkonnad tagaplaanile;
- kuidas võiks Eesti tehisarust enim kasu lõigata ning milliseid valikuid tasub teha majanduse, kaitsetööstuse ja tööturu vaatest.