Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse

Tänavune võidutulemus mõjutas olulisel määral ka Rikaste TOPi esimese saja inimese ettevõtlusvara väärtust, mis kasvas aastaga pea 50 protsenti, 30,2 miljardi euroni. Suurt kasvu näitas ka TOP 500 tervikuna, kui Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33 protsenti, 41,4 miljardi euroni.
TOP 500 sekka pääsemiseks tuleb olla järjest rikkam. Kui 2024. aastal piisas edetabelisse jõudmiseks 13,4 miljoni eurosest varast ja 2025. aastal 14,2 miljonist, siis tänavu pidi tabelisse jõudmiseks vara olema 14,3 miljoni euro eest.
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Äripäeva Rikaste TOP hindab investor Jaan Tallinna vara 10,3 miljardile eurole, mis tõstab ta pika puuga edetabeli esikohale. Esmakordselt arvestab Äripäev Tallinna osalust USA tehisintellektifirmas Anthropic, kuid suur potentsiaal peitub ka teistes investeeringutes.
Eesti jõukaimate inimeste sekka kuuluv investor Taavet Hinrikus on mitmete riskantsete investeeringutega täppi pannud ja kenasid preemiaid teeninud. Ise ta oma varast suurt numbrit ei tee ja keskendub uute ükssarvikute tagant utsitamisele.
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