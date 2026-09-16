Tagasi Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse Tänavuse Rikaste TOPi esikoht tuli muljetavaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 10 miljardi euro piiri.

Tänavune võidutulemus mõjutas olulisel määral ka Rikaste TOPi esimese saja inimese ettevõtlusvara väärtust, mis kasvas aastaga pea 50 protsenti, 30,2 miljardi euroni. Suurt kasvu näitas ka TOP 500 tervikuna, kui Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33 protsenti, 41,4 miljardi euroni.

TOP 500 sekka pääsemiseks tuleb olla järjest rikkam. Kui 2024. aastal piisas edetabelisse jõudmiseks 13,4 miljoni eurosest varast ja 2025. aastal 14,2 miljonist, siis tänavu pidi tabelisse jõudmiseks vara olema 14,3 miljoni euro eest.