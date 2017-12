Kaks vihjet Apple'i investorile 2018. aastaks

Apple’il oli suurepärane aasta, kus ta kasvatas aktsia hinda 50 protsenti ja lisas oma turuväärtusele 275 miljardit dollarit.

See polnud juhus, kirjutab Business Insider. Just sel aastal lasi Apple välja uue iPhone’i, Apple Watchi ja iMaci lisaks mitmele tarkvaratootele. Ja ei paista, et ettevõte võtaks tempot maha ka järgmisel aastal. Apple’i aktsionäri jaoks on keeruline leida üles need suunad, mis selles laias valikus ettevõtte tulevikku määravad.

Esiteks tuleb tähelepanu pöörata iPhone Xile, Apple’i tugeva promo saanud lipulaevale. See on aukohale tõusnud OLED-ekraaniga, näotuvastusprogrammi ja liitreaalsuse funktsioonidega. Esitluspäeval oli telefonisoovijate järjekord pikk. Apple’i investoril on tark jälgida, milliseks kujuneb tarbijate nõudlus selle suure aplombiga välja tulnud telefoni järele 2018. aastal.

Mõned analüütikud leiavad, et iPhone Xi kõrge hind ja kasin funktsioonide valik, mille üle kasutajad juba kaebavad, võivad järgmisel aastal telefoni müüginumbreid mõjutada. UBSi analüütik Steven Milunovich leidis, et spekulatsioonid iPhone Xi „supertsükli“ ümber on tugevasti liialdatud. Lamba nii kategooriline pole, aga ta ütles, et peab hoolikalt telefoni müüginumbritel silma peal, eriti järgmise aasta esimeses kvartalis.

Teine pealiin on seotud Apple’i teenustega, kas need järgmisel aastal kasvavad.

Tegevjuht Tim Cook on lubanud, et Apple’i teenusteäri konkureerib Fortune 100 firmadega 2017. aastal ja seda on see üldjoontes ka teinud, tuues aastaga sisse pea 30 miljardit dollarit. Kuna ettevõtte peamisel äril ehk telefonimüügil on raske kiiresti kasvada, võib Apple otsida uut kasvu teenustest. Lamba sõnul on iPhone’ide müük nüüd rohkem „asendustegevus“ ja just teenused on need, millega ettevõte võib kompenseerida aeglustuvat käibe kasvu.

Sellegipoolest jääb iPhone Apple’i tegevuses oluliseks osaks ka 2018. aastal. Aga lisaks teatas Apple, et tahab järgmisel aastal kulutada miljard dollarit televisioonisaadete tootmiseks ja ostis hiljuti muusikatuvastusäpi Shazam hinnanguliselt 400 miljoni dollariga. Apple’i teenustevalikusse kuuluvad ka makseteenused ja pilveteenused, nii et Lamba sõnul on huvitav jälgida, kuidas ettevõttel selles valdkonnas läheb.

Lamba on Apple’i suhtes ettevaatlikult optimistlik. Tema sõnul läheb konkurents telefonitootmises järjest teravamaks ja teise iPhone’i-taolise rahalehma tekitamine nõuab aega ja oskusi. See on ka põhjus, miks Lamba on üks neid väheseid analüütikuid Wall Streetil, kes ei anna Apple’ile ostusoovitust.

Ta pakub Apple’i hinnasihiks 160 dollarit, mis selle praegusest hinnast 8,5 protsenti madalam.