Enam kui 1200 Amazoni veokijuhti kaotab töö

Amazoni logistikakeskus Saksamaal. Foto: Reuters/Scanpix

Enam kui 1200 Amazoni veokijuhti on kaotanud töö, sest mitmete väiksemate transpordifirmadega on viimastel kuudel lepingud lõpetatud, vahendab CNBC.

Amazon teatas, et vähemalt seitsme partneriga on koostöö lõpetatud. Need ettevõtted koondasid omakorda umbes 1205 töötajat, sest Amazon oli nende peamine koostööpartner.