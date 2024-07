Tagasi 27.07.24, 09:00 Auto|Piloot. Neljas Superb – hea auto, ehkki “vau!” jääb puudu Uus Škoda Superb teeb kõike seda, mida Superbid muistegi.

Tipust topini ja topist Tipuni. Uue Superbi tagant paistab Rogosi mõis Ruusmäe külas Rõuge vallas Võru maakonnas. Limusiinilikult ruumikas diiselmootoriga Škoda tarvitas Tallinnast ligi 300 km kaugusesse paika jõudmiseks vähem kui neljandiku oma 66liitrise kütusepaagi sisust. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Škodal on tähtis aasta. Veel enne uut Kodiaqi, millega Äripäev Hispaanias tutvust tegi , esitleti neljanda põlvkonna Superbi. Need kaks mudelit jagavad ootuspäraselt võimalikult suurt osa tehnikast, uhkeldavat nime Škoda Smart Dials kandva kolme multifunktsionaalse pöördnupu ja roolisambale kolitud käiguvalitsani välja.

Superbi saadab vaat et perfektse pereauto kuulsus. Oleks vähe öeldud, et eelmised kaks generatsiooni leidsid autokriitikutelt hõlpu. Pigem sobib saadud hinnangud võtta lühidalt kokku: vau! Ning mida aeg edasi, seda tugevamalt räägib Superbi kasuks tõik, et see just ei ole järjekordne linnamaastur. Vähemalt nendesamade kriitikute meelest …

Olles nüüd uue Superbiga Eesti teise otsa ja tagasi sõitnud, saan kinnitada, et see pakub jätkuvalt juhitavuse ja veeremugavuse suhet, millele mistahes rahvalik pargidžiip ei saa lähedalegi. Kõik muu on samuti nagu Superbil muiste: laugpära- või universaalkere, limusiinilik jalaruum tagareas, tohutusuur pagasiruum, esinduslik tunne. Ja ometigi jääb vau!-st sedakorda puudu.

Murrangu asemel evolutsioon

Mitte, et midagi halvasti oleks. Lihtsalt Škoda teeb Superbiga juba kolmandat korda sama trikki.

