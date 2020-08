Globaalsed dividendimaksed langesid kümnendi kiireimas tempos

Microsoft oli teises kvartalis üks suurimaid dividendimaksjaid. Foto: Reuters/Scanpix

Globaalsed dividendimaksed langesid enam kui kümnendi kiireimas tempos, sest ettevõtted on koroonakriisi tõttu oma bilanssi kaitsma asunud, vahendab MarketWatch.

Kokku langes dividendimaksete maht globaalselt 108 miljardi dollari võrra, 382 miljardi dollarini. See on teise kvartali puhul madalaim tase alates 2012. aastast, selgub Janus Hendersoni globaalsete väljamaksete indeksi andmetest. 22protsendiline kukkumine on suurim alates 2009. aastast.