Exxon Mobil heideti Dow Jonesi indeksist välja

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

S&P Dow Jones Indices eemaldas Dow Jonesi indeksist kolm ettevõtet, kelle seas on ka Exxon Mobil ja Raytheon Technologies, mis on Dow indeksi kaks kõige vanemat ettevõtet, kirjutab Financial Times.

Naftagigandi Exxoni ja sõjatehnikat tootva Raytheon Technologiesi kõrval heideti indeksist välja ka ravimifirma Pfizer. Nende asemele seati pilveteenuseid pakkuv tarkvarafirma Salesforce, biotehnoloogia ettevõte Amgen ning tööstuskaupu tootev Honeywell International.