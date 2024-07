Tagasi ST 17.07.24, 13:14 Milliseid võimalusi pakub praegu Euroopa investeerimismaastik? Euroopasse investeerimine pakub ainulaadset võimaluste kooslust – siin ühinevad mitmekesised piirkondlikud turudünaamikad, kompleksne regulatiivne keskkond ja esilekerkivad sektorid, mis meelitavad kogenud investoreid kogu maailmast. Euroopa investeerimismaastiku nüansside mõistmine on edu saavutamiseks kriitilise tähtsusega, leiavad Freedom24 analüütikud.

Euroopa on investorite jaoks erakordselt atraktiivne, sest siin kohtuvad arenenud majanduste usaldusväärsed finantssüsteemid ja tärkavate turgude kasvupotentsiaal. Selline kooslus pakub erinevaid võimalusi investeerimisanalüüsi tehnikate rakendamiseks ja erinevate varade kasutamiseks, aktsiatest kuni kinnisvarani.

Euroopa investeerimismaastik on hiljuti näidanud paljutõotavaid märke. Vaatamata sellele, et palju tähelepanu on pööratud tehisintellektiga seotud teemadele ja Nvidia aktsiahindade märkimisväärsele edule, on Euroopa suurimad aktsiad vaikselt teinud muljetavaldavaid edusamme. Alates aasta algusest on STOXX Europe 50 indeks näidanud peaaegu 15% kasvu.

Euroopa suurfirmade aktsiate tõus ei piirdu ühegi konkreetse sektoriga, peegeldades Euroopa aktsiaturu kasvavat mitmekesisust. Ettevõtted nagu ASML, LVMH ja SAP on märkimisväärselt kasvanud pärast oodatust paremate majandustulemuste avaldamist. Novo Nordisk näitas samuti tugevaid tulemusi, suuresti tänu oma diabeediravimi Ozempic ja kaalulangetusravimi Wegovy edule. Novo Nordiskist on saanud Euroopa suurim ettevõte ja maailmas suuruselt viieteistkümnes ettevõte ning selle aktsiahind on viimase kahe aasta jooksul kahekordistunud. See eristab Euroopa aktsiaturgu positiivselt USA omast, kus suurem osa indeksi kasvust on koondunud tehnoloogiasektorisse.

Euroopa suurettevõtete parem tootlus võrreldes USA aktsiaturuga on olnud trend alates 2022. aasta lõpust. See on mõnevõrra tähelepanuta jäänud USA suurte tehnoloogiaettevõtete domineerimise tõttu. Euroopa firmade tugevad majandustulemused ja atraktiivsem hindamisbaas on aga toonud eurooplastele üldiselt paremaid tulemusi.

Ka Euroopa intressimäärade kärped loovad positiivseid väljavaateid. Euroopa Keskpank (EKP) alustas oma intressimäärade kärpimise tsüklit varem kui USA Föderaalreserv (Fed), mis toetab aktsiaturgu. Lisaks toimub renessanss Euroopa juhtivates puhta energia aktsiates. Ettevõtted nagu Vestas, maailma juhtiv tuuleturbiinide tootja, ja Alfen, elektrilaadimisjaamade ja energiasalvestussüsteemide tootja, on valmis kasvuks, kuna mured Venemaa-Ukraina sõja, tarneahela probleemide ja tõusvate intressimäärade pärast vähenevad.

Investeerimisvõimalused Euroopas

Euroopa turu dünaamika mõistmine

Euroopasse investeerimine ei ole monoliitne kogemus. Manner on jaotatud erinevateks piirkondadeks, millest igaüht iseloomustab erinev turu küpsus ja investeerimispotentsiaal. Näiteks iseloomustavad Lääne-Euroopat hästi arenenud stabiilsed turud madalama riski ja stabiilse tootlusega. Seevastu pakub Ida-Euroopa suuremat kasvupotentsiaali, kuid samas ka suuremat volatiilsust ja riski.

Lääne-Euroopa: Keskendu stabiilsetele, küpsetele turgudele, eelistades madala riskiga investeeringuid.

Ida-Euroopa: Otsi kiireid kasvuvõimalusi, pöörates tähelepanu geopoliitilisele ja majanduslikule stabiilsusele.

Tärkavad turud

Euroopa tärkavad turud on majakaks kasvuvõimalusi otsivatele investoritele. Sellised riigid nagu Poola, Ungari ja Tšehhi on näidanud märkimisväärset majandusarengut, mida toetavad poliitiline stabiilsus ja soodsad investeerimispoliitikad.

Kasvupotentsiaal: Kasuta ära nende piirkondade kõrgeid kasvumäärasid.

Mitmekesistamine: Kasuta neid turge oma investeerimisportfelli haarde laiendamiseks traditsioonilistest turgudest kaugemale.

Tehnoloogia ja innovatsioon

Euroopa on tehnoloogilise innovatsiooni ja jätkusuutliku arengu esirinnas, pakkudes nendes sektorites unikaalseid investeerimisvõimalusi. Rohelise energia, finantstehnoloogia ja biotehnoloogia sektorite arendamine avab investoritele uusi võimalusi, mida avastada.

Jätkusuutlikud investeeringud: Kasuta ära Euroopa juhtpositsiooni jätkusuutlikkuse ja taastuvenergia valdkonnas.

Tehnoloogiavaldkonna idufirmad: Investeeri kiiresti kasvavatesse Euroopa tehnoloogia idufirmadesse, mis keskenduvad finants-, tervise- ja keskkonnatehnoloogiatele.

Kuigi makromajanduslikud näitajad võivad kõrgete intressimäärade tõttu endiselt pettumust valmistada, valitseb Euroopa aktsiainvestorite seas ettevaatlik optimism. Euroopa aktsiate atraktiivne hindamisbaas võrreldes USA turuga, võimalikud makromajanduslikud arengud, madalamad energiakulud ja intressimäärade langetamise tsükli väljavaated viitavad sellele, et Euroopa aktsiad võivad jätkata aasta alguses nähtud kõrge tootluse kursil.

Seega on investorid tõepoolest Euroopa turgudele naasnud, ehkki ettevaatlikult. Euroopa suurettevõtete mitmekesine ja jõuline sooritus koos soodsate majandustingimuste ja võimalike regulatsioonimuudatustega loovad tugeva aluse paljutõotavale investeerimismaastikule Euroopas.

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks, mis sobib iOS- ja Android-operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse Freedom Holding Corp., mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USAs, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Baltikumis.

