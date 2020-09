Euroala sisenes deflatsiooni

Euro kurss on viimasel ajal tugevnenud, mis teeb regiooni majandusseisu keerulisemaks. Foto: Reuters/Scanpix

Tarbijahinnad langesid euroalal esimest korda nelja aasta jooksul, mis näitab, et hiljutine majandusaktiivsuse parandamine pole suutnud kriisi suurt mõju nõudlusele nullida, vahendab Bloomberg.

Euroala inflatsioon oli –0,2 protsenti, ökonomistid ootasid 0,2protsendilist näitajat. Osalt peegeldab see number suviseid allahindlusi, aga viimased numbrid on häirekellaks Euroopa Keskpangale, kes on proovinud koroonaviirusest tingitud majanduskriisi leevendada.