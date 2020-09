USA ettevõtete võlg on kasvanud poole sajandiga 30 korda

Föderaalreservi peahoone Washingtonis. Keskpank hakkas tänavu esimest korda ostma ettevõtete võlakirju. Foto: Reuters/Scanpix

USA ettevõtete võlakoorem ulatub 10,5 triljoni dollarini, mida on lausa 30 korda rohkem kui pool sajandit tagasi, selgub Bank of America Global Researchi raportist.

Kõige enam on võlgu võtnud ettevõtted, mille krediidireiting jääb AAA ja BBB vahepeale. Viimase kümnendi jooksul on need võlad kahekordistunud, 7,2 triljoni dollarini.