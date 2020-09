USA töötus langes, kuid börsid jätkavad langust

USA töötuse määr langes augustis 8,4% tasemele. Foto: AP/Scanpix

USA tööturule lisandus augustis 1,4 miljonit töökohta, mis alandas töötuse määra 8,4% peale. Börs jätkas samas langust.

Töötuse määr on langenud alates aprillikuu 15% pealt oluliselt, kuid see on jätkuvalt üksjagu kõrgem kui pandeemiaeelne 3,5%.