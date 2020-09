TikTok löödi Microsoftilt üle

TikTok löödi Microsoftilt üle. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi Microsoft üritas pikalt osta populaarset sotsiaalmeediaäppi TikTok, müüb viimase praegune omanik ByteDance selle USA üksuse hoopis Oracle'ile.

ByteDance'i teatel on esialgne kokkulepe Oracle'iga juba sõlmitud ning see ei sisalda videoäpi täielikku müümist, kirjutab Financial Times.