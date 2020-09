Euroopa ja USA börsidel on oodata languspäeva

Nädal algab Euroopa ja USA börsidel arvatavasti langusega. Foto: Reuters/Scanpix

Peamised Aasia börsid kauplesid öösel peamiselt miinuspoolel ning langust on oodata täna ka Euroopa ja USA turgudele.

Aasia Dow on langenud 0,4%, Hongkong 1,5%, Shanghai 0,5% ning India Sensex ja Singapuri börsiindeks on napilt alla nullpiiri langenud. Kuna Jaapani börs on pühade tõttu suletud, jäi kauplemiskäive Aasia börsidel madalaks.