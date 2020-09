Karud valmistuvad turgu pullidelt üle võtma

Lühikeseks müüjad on turul tagasi ja lühikeseks müüdud aktsiate osakaal koguturust (short interest ratio) on jõudmas eelmise börsikrahhi eelsele tasemele. Foto: Imago Images / Scanpix

Langusele panustajad, kes suvise börsiralli ajal vaateväljast kadusid, on tagasi börsile tulnud ajal mil ralli on näitamas peatumise märke ja S&P 500 on võtnud suuna kümnendi halvimale septembrile, kirjutab Bloomberg.

Investorid, kes müüvad laenatud aktsiaid hinna languse ootuses, on jälle turul. Lühikeseks müüjate panused kasvasid sel kuul umbes 7%ni kogu laenutamiseks saadaval olevatest aktsiatest sel kuul, näitavad JPMorgan Chase´i poolt koostatud andmed. See on suurim kasv alates märtsist. "Lühikeseks müügi hiljutine tõus üksikute aktsiate tasemel on murettekitav areng, eriti USA aktsiate puhul," kirjutas JPMorgani strateeg Nikolaos Panigirtzoglou panga klientide saadetud kirjas.