Shell koondab kuni 9000 töötajat

Royal Dutch Shell teatas täna, et plaanib koondada kuni 9000 töötajat ehk enam kui 10 protsenti oma tööjõust, vahendab Reuters.

See on osa ettevõtte ümberkorraldamisest, mille eesmärk on muuta nafta- ja gaasigigant rohelisemaks ettevõtteks.