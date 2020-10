Pank: oma kodu eest võitleb laenuklient viimse verepiisani

LHV jaepanganduse finantseerimise juhi Marko Kiisa sõnul on inimestel rohkem vaja oma jõukust investeerimise teel kasvatada, sest praegu näitab hoiuste mahu muljetavaldav kasv seda, et raha seisab peamiselt rikkamate inimeste hoiustel ja viiendikul eestlastest on kontol alla 100 euro. Foto: LIIS TREIMANN