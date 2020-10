Maailma suuruselt teine kinokett sulgeb saalid

Cineworldi kino Londonis Leicester Squareil. Foto: Stephen Lock, ZUMA Press / Reuters

Kinokett Cineworld Group teatas, et sulgeb neljapäeval ajutiselt üle 500 kino USAs ja 127 Suurbritannias, kus saab tööd kokku 45 000 inimest, kirjutab Bloomberg.

Põhjuseks see, et koroonapandeemia on kõik tulutoovad esilinastused järgmisesse aastasse lükanud.