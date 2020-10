Boeing näeb lennukite nõudluses suurt langust

Pandeemia vähendab lennukite nõudlust kümnendi jooksul 11%, prognoosib Boeing. Foto: Reuters/Scanpix

Lennukitootja Boeing sõnul jääb koroonaviiruse pandeemia ja lendamise kartuse tõttu järgmisel kümnendil tootmata ligi 200 miljardi dollari jagu lennukeid, kirjutab Wall Street Journal.

Teisipäeval avaldatud ettevõtte prognoos näeb ette, et kuni aastani 2029 kaob globaalsest lennundustööstusest ligi 200 miljardi dollari jagu tellimusi. See on ligikaudu Boeingu ja Airbusi kahe aasta jagu tellimusi pandeemiaeelsel tasemel.