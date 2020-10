Euroopa börsid avanevad ebakindlalt, USAs oodata tõusu

Euroopa börsid avanedes kindlat suunda ei näita. Foto: AP/Scanpix

Peale kaheksapäevast tõusu avanes Hiina börs enesekindla tõusuga, kuid terve aasia regiooni tõus jääb tagasihoidlikuks. Euroopa börsid avanevad futuuride seisu järgi ilma selge suunata.

Kui Shanghai börs on tõusnud üle 1,7%, siis Aasia Dow ja Hongkongi tõus jääb 0,1% juurde, India Sensex on kerkinud 0,8% ning Singapur ja Nikkei on vajunud õrna miinusesse.