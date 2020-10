USA võltsmüüjad proovivad Tallinki laeva maha parseldada

Tallinki laev Silja Europa, mis läks võltsmüüki. Foto: Andras Kralla

USA Florida osariiki registreeritud laevamüügi portaalist QPS Ships selgub, et Tallink on pannud müüki reisilaeva Silja Europa. Tallinki juht Paavo Nõgene on müügikuulutusest teadlik, kuid kinnitab, et börsiettevõttel pole sellega midagi pistmist.

"Sellistel aegadel leidub ikka tegelasi, kes proovivad õnne," nentis Nõgene. Kuigi ta pole teadlik müügikuulutuse tagamaadest ega müügipakkumist vahendavast USA ettevõttest, kahtlustab Tallinki juht, et kuulutusega proovitakse koguda ostupakkumisi, mis hiljem edastatakse Tallinkile soodsa müügivõimalusena.