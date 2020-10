Aasia turud tõusid Hiina ekspordinumbrite najal

Hang Sengi indeks. Foto: Reuters/Scanpix

Eilne USA aktsiaturgude tõus aitas ka Aasia börsidel täna tõusta, millele aitasid kaasa head Hiina ekspordinumbrid, vahendab MarketWatch.

Jaapani Nikkei indeks on täna kallinenud 0,2 protsenti, 23 598 punktini. Lõuna-Korea Kospi on hoopis odavnenud 0,2 protsenti. Hiina suurim aktsiaindeks Shanghai Composite on kukkunud 0,3 protsenti, aga on kauplemispäeva lõpuks jõuliselt taastunud. Shenzheni indeks lisas 0,2 protsenti ja Hongkongi Hang Seng tõusis lausa 2,2 protsenti.