Börsifirmade head tulemused kergitavad Euroopa aktsiaid

Londoni börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturgudele on täna hoogu andnud börsifirmade head tulemused, mis varjutasid koroonaviirusega seotud muresid, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kerkinud 0,3 protsenti, 368,5 punktini. Prantsusmaa aktsiad on kallinenud 0,5 protsenti ja Saksamaal on turud tõusnud 0,1 protsenti. Suurbritannia aktsiad on aga veidi langenud.