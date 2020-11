USA aktsiafutuurid tõusid enne valimisi järsult

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiafutuurid tõusid teisipäeval enne Ühendriikide presidendivalimisi järsult, sest oodatakse, et valimistel on kindel võitja ning tulemusi ei lükata edasi ega seata küsimärgi alla, vahendab CNBC.

Dow Jonesi futuurid on täna kallinenud 1,7 protsenti. Standard & Poor’s 500 indeks on tõusnud 1,4 protsenti ja Nasdaq on lisanud 0,7 protsenti.