Nordea: Trumpi võit mõjuks turgudele korraks hästi

USA president Donald Trump. Foto: Reuters/Scanpix

Nordea panga eksperdid ütlesid ajalehele Dagens Industri, et lühiajaliselt oleks Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel turgude jaoks positiivne, pikaajaliselt on aga pilt teine.

“Me ootame, et turgude optimism taandub, kui saab selgemaks, et Bideni võit on väga tõenäoline. Biden kehtestaks USAs tugevamad koroonaviiruse piirangud, millega turud niivõrd palju arvestanud ei ole,” ütles Nordea peastrateeg Andreas Steno Larsen täna hommikul.