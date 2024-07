Tagasi ST 16.07.24, 16:06 Rimi e-pood laiendab haaret ka äriklientide suunal Rimi Eesti Food AS võttis fookusesse äriklientide teenindamise e-poe keskkonnas ja suurendab sammhaaval kojukande piirkondi. Ikka eesmärgiga pakkuda e-poe teenust üle kogu Eesti. Lisaks arendatakse mitmeid mugavusteenuseid nagu korduvtellimus ja grupikonto.

Rimi e-kaubanduse formaadijuht Helen Lednei (vasakul) ja ärikliendiprojektijuht Liidia Lednei.

Rimi käivitas edukalt eraklientidele e-poe 2020. aastal, kui Covidi-aja liikumispiirang pärssis igapäevast poodide külastust. E-kaubanduse formaadijuht Helen Lednei ütles, et toona äriklientidele ei keskendutud, kogu ressurss kulus eraklientide teenindamisele „Kuid sellest aastast oleme ärikliendid eriti fookusesse võtnud ja neile erinevaid lahendusi välja töötanud ning eraldi inimese meeskonda tööle värvanud, et olla äriklientidele olemas,“ selgitas ta äridele fokusseerimist.

Lednei sõnas, et Rimi ärikliente on seinast-seina ja nende arv kasvab stabiilselt. „Siin on võib-olla arenduses veidi vajakajäämisi, kuna e-arvega tasumist hetkel meil veel ei ole, see on praegu töös. Kui suudame selle küsimuse ära lahendada, siis avaneb meie uks veelgi rohkematele äriklientidele“ kinnitas ta.

Põhjalik eeltöö

Enne äriklientidele e-poe lahenduste arendamist tehti Rimis mitmeid fookusgrupi intervjuusid, et selgitada välja ettevõtete vajadused. „Küsisime millised oleks ideaalsed tingimused tellimiseks ja kuidas võiksid nende tellitud kaubad kohale jõuda. Muidugi mainiti oluliste komponentidena piisavat sortimenti, head teenindust, veel sooviti ühte kindlat kontakti, et mitte kliendi kõnekeskuse liinil oodata. Samas peeti väga oluliseks kiiret probleemide lahendamise võimekust. Kuna paljudes väiksemates ettevõtetes pole eraldi inimest, kes e-poes tellimusi vormistaks, siis teeb seda tavaliselt ettevõtte juht. Nemad ei taha kümnete pisiasjadega enda tööpäeva killustada, seega püüdsime e-keskkonnas ostlemise neile võimalikult sujuvaks teha,“ tunnistas Lednei.

Sama palju kui erakliendid, eelistavad ka ettevõtted seda, et neile tuuakse tellitud kaup kohale, selliseid on kliendibaasis lausa 86%. „Aga on olemas ka selline kliendigrupp, lausa 11%, kes hindavad just seda, et saavad tellitud kaubale ise järele tulla neile sobivasse kauplusesse. Veel on ka sellised kliendid, kes kasutavad hoopis ekspress tellimust. Neile tuleb idee, teevad tellimuse ja tulevad 30 minuti pärast kaubale järele,“ kirjeldas Lednei võimalusi. Ta lisas, et ekspress tellimuse eripäraks on toote valiku piirang: tellimusse saab valida 20 erinevat toodet, kusjuures kogused on limiteeritud 20-nele ühikule. „Kui on soov ühte toodet koguseliselt rohkem saada, tuleb seda pikemalt ette tellida, sest siis käib see läbi meie tellimissüsteemi ja me tellime need konkreetsed kaubad kauplusesse“ jagas Lednei.

Kõrged eesmärgid

Täna on Rimil kojutarnega kaetud pool Eestist, sealhulgas Saaremaa ja Muhu ning kõikide suuremate linnade ümbrused, näiteks Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Rakvere, Tapa, Viljandi ja nende linnade lähiümbrus. Viljandi maakonnast on Lednei sõnul üsna suur tükk hammustatud. „Viljandi kauplusega me teenindame osaliselt ka Järvamaad, Viljandi maakonna lõunaosast on tarnepiirkonnas Karksi, Abja-Paluoja. Muidugi on tarnepiirkonnas suvituslinnad Käsmu, Võsu, Haapsalu ja Narva-Jõesuu. Tallinnas on meil kõige suurem tarneala piirkond, mis ulatub täna Haapsaluni, Märjamaani ja Järvakandini. Veidi tagasihoidlikum on Tallinna piirkonna tarneala Lääne-Virumaa suunas, seal oleme kuni Kehrani kojukande ala laiendanud,“ loetles e-kaubanduse formaadijuht piirkondi. „Meie soov on igale poole laieneda aga peame arvestama, et iga piirkonna lisandumisega tulevad juurde ka kulud.“

Ta lisas, et paraku pole maapiirkondades elanike asustustihedus piisavalt suur – laienemise otsuseid tehes on vaja põhjalikult kaaluda, kui palju ressurssi on juurde vaja järjekordse piirkonna lisandumisega, sest iga kulleri sõidutund ja kilomeeter on üsna suur kulu. „Me võime juba täna katta kogu Eesti kojuveoga, aga siis räägiksime hoopis teistest kuludest. Me muidugi tahame selle eesmärgini jõuda, aga peame targalt tegutsema,“ tõdes Lednei. Tema sõnul on maapiirkondade kliendid seevastu lojaalsemad, sest konkurents on väike ja kui teenindus sobib, siis naljalt oma kodupoodi ümber vahetama ei hakata. Suuremates linnades ja eriti Tallinnas on pakkumisi rohkelt ning klientide eelistused pole nii püsivad.

Ostukorvi erisused

Ärikliendiprojektijuht Liidia Lednei, kes on Rimi kontaktisik äriklientidele, ütles sortimendist rääkides, et see on sama mis eraklientidele. „Meilt on võimalik tellida kõike, mida kontoris või objektil vaja läheb. Alates piimast ja puuviljadest kuni kontorikaubani, näiteks Rimi Tervisereede on väga populaarne, siis tellitakse järgmiseks nädalaks kaup ära ja saadakse 15% soodustust,“ rääkis ta. Äriklientidele kehtivad kõik sooduskoodid ja samamoodi kõik kliendipakkumised on neile kättesaadavad.

„Kui võime öelda, et eraklient on üsna hinnatundlik ja jälgib tähelepanelikult erinevaid kampaaniaid, siis äriklient tellib oma vajadustele vastavalt. Samas, kui on kampaanias kauasäilivad piimad või muud pikemalt säilivad tooted, siis varutakse neid rohkem,“ rääkis Liidia Lednei. Ärikliendi eelistustest rääkides selgus, et ostukorvi TOP-valikusse kuuluvad nö kohvinurga tooted: kohvi, kommid, tee, piim. Kuigi eraklientidega sarnaselt kuulub TOPi piim ja banaan, on nimekirjas ka erisusi, nimelt on seal Kalevi seitsme kommi segu. „Eraklientide puhul me eriti tihti ei näe, et maiustus oleks TOP toodete nimekirjas aga äriklientide puhul on see igati loogiline valik kohvinurka või külalistele lauale,“ lisas Liidia Lednei.

Üks olulisemaid e-poe tegevusi on tellitud kauba komplekteerimine. Helen Lednei ütles, et kiirus, täpsus ja kvaliteet on need märksõnad millest nad lähtuvad. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et kliendile pakitud puu- ja köögivili oleks värske ja kvaliteetne. Selleks on Rimis kehtestatud värskuse garantii. Lisaks on kauba komplekteerijatele sätestatud väga täpsed nõuded, millised peavad olema toodete säilivustähtajad, mille järgi tuleb kaubad komplekteerida.

Mugavusteenused

Ostude eest tasumiseks on ärikliendil mitmeid võimalusi: pangalingiga e-poe keskkonnas, krediit ja ettemaks. Küsimusele, kuidas ettevõtted saavad kasutada Rimi krediiti, sõnas Liidia Lednei, et selleks tuleb kodulehel täita avaldus. Praegu on krediidi suuruseks 300, 500 või 1000 eurot, kuid on võimalus taotleda ka suuremat summat. Avalduse vaatab üle krediidikontroll, kes teeb viie tööpäeva jooksul otsuse krediidi andmise osas.

Rimi ärikliendile on ostuprotsess tehtud võimalikult lihtsaks ja muretuks. E-poe juhi sõnul on üheks nö mugavusteenuseks korduvtellimuse võimalus, mida saavad kasutada ka erakliendid. „Selleks tuleb üks ja sama tellimus seadistada järgnevaks kaheks kuuks. Nii tulebki ettevõttesse näiteks igal esmaspäeval viis kilo banaane, paar pakki kohvi ja kott komme. Seda tellimust on võimalik vajadusel täiendada, kui klient näeb, et midagi muud on otsa saanud,“ selgitas ta.

Hiljuti valmis Rimi äriklientidele uus lahendus, mis võimaldab ettevõttel kasutada grupikontot. See annab ettevõtete allüksustele võimaluse kasutada ühte, ettevõttele määratud krediiti.

Keskkonnateadlikku ettevõttena saab Rimist kauba paberkotis või pandikotti Baun kasutades. Viimast küll hetkel ainult Haabersti kaupluse tarnepiirkonnas, kuid Rimil on plaanis Baun ostukoti teenust laiendada ka teistesse kauplustesse.

