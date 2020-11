Aktsiaralli sai lõpu

Foto: AFP / Scanpix

Mitmepäevane ülemaailmne aktsiaralli on tänaseks lõppenud, USA indeksifutuurid ennustavad tänaseks kauplemispäevaks langust nii USAs kui ka Euroopas, Aasia börsid aga liiguvad erisuunaliselt.

S&P 500 tõusis eile peaaegu 2% ja tehnoloogiaindeks Nasdaq 100 on sellel nädalal tõusnud üle 9%. Esimestel kauplemistundidel on kõik USA indeksifutuurid kergelt languses. Dow Jones -0,38%, SjaP500 -0,49% ja Nasdaq -0,85%. Ka Euroopa turud on punases. Eurostoxx 50 indeks on lagenud -0,69% Ja DAX -0,71%.