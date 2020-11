Kolmanda sambaga liitujaid tuli kümne päevaga 5000 juurde

Teadlikumad pered on avanud pensionikonto ka oma lastele. Foto: Andras Kralla

Soodustingimustel investeerimisvõimalusest osa saamiseks on inimesed viimastel päevadel kiirustanud endale ja oma lastele kolmanda samba pensionikontot vormistama, kümne päevaga on lisandunud ligi 5000 sambainvestorit.

Nasdaq Tallinna andmetel on tänase seisuga kolmanda pensionisambaga liitunud kokku 85 712 inimest, mis on 11 175 inimest rohkem kui aasta alguses. Liitumise kasv on olnud 15%. Lisaks endale pensionikonto tegemisele on inimesed avanud kontosid ka oma lastele, et tuleviku tarbeks kindlustada neile võimalus tulumaksusoodustust kasutades investeerida ja hiljem raha sambast soodustingimustel 55aastaselt välja võtta. Ajaline aken sellist võimalust tulevikus kindlustada sulgub käesoleva aasta lõpus.