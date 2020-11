USA töötuse määr langes järsult

USA töötuse määr on viimastel kuudel järsult langenud. Foto: Reuters/Scanpix

USAs loodi oktoobris kokku 638 000 töökohta ning töötuse määr langes järsult, 6,9protsendini. See tuli turgude jaoks üllatusena ning näitab USA majanduse tugevust, vaatamata sellele, et koroonaviiruse juhtumite arv on rekordtasemetel.

MarketWatchi küsitletud ökonomistid prognoosisid 503 000 uue töökoha loomist. Tõsi küll, see ei olnud siiski piisav, et Ühendriikide aktsiaturge tänasest langusest välja tuua.