Tallinna börsi suurimaks ettevõtteks tõusis LHV Group

LHV Groupi kaasasutajad Rain Lõhmus ja Andres Viisemann. Foto: Liis Treimann

Sel aastal ligi kolmandiku võrra kerkinud LHV Groupi turuväärtus on teinud pangagrupist Tallinna börsi 10. novembri seisuga suurima ettevõtte, seljatades nii Tallink Grupi kui Tallinna Sadama.

Jätkuv koroonapandeemia ning valitsuste piirangud on hoidnud inimesed suuresti kodumaal ning Tallinki laevadest eemal, mis on viinud selleni, et Tallink Grupi 9 kuu puhaskahjumiks kujunes tänavu 81,3 miljonit eurot. 2019. aasta üheksa kuuga teeniti samal ajal 44,7 miljonit eurot puhaskasumit.