Moderna vaktsiin on Pfizeri omast efektiivsem

Moderna on nädala jooksul juba teine ettevõte, kes teatas vaktsiinitestimise headest tulemustest, ületades ootusi. Foto: AP / Scanpix

USA biotehnoloogiaettevõte Moderna teatas, et tema arendatud uue koroonavaktsiini efektiivsus on 94,5%, tuginedes hilises staadiumis tehtud kliiniliste uuringute vaheandmetele, kirjutab Financial Times.

Moderna märkis, et tema COVID-19 vaktsiin näitas kliinilistes uuringutes 94,5% efektiivsust, mis on viimase kaheksa päeva jooksul tehtud potentsiaalse koronaviiruse vaktsiinide teine positiivne tulemus.