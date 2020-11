Maailma ähvardab võlatsunaami

Maailma ähvardab võlatsunaami. Foto: Liis Treimann

Koroonakriis on sundinud riike laenama ning see on tõstnud ülemaailmse riigivõlga rekordtasemele.

Kokku on riikidel kolmanda kvartali lõpu seisuga võlgu 272 triljonit dollarit, kirjutab CNBC ning hoiatab maailma "võlatsunaami" eest.