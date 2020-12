USA valitsus maksab Pfizerile koroonavaktsiini eest miljardeid

Pfizeri aktsia pole vaatamata koroonaviiruse vaktsiini müügile märgatavalt tõusnud. Foto: Reuters/Scanpix

USA valitsus maksab ravimitootjale Pfizer 100 miljoni täiendava koroonavaktsiini doosi eest 2 miljardit dollarit. Riigis on nakatumiste arv viimastel nädalatel kiirelt kasvanud, vahendab Reuters.

Uue kokkuleppe kohaselt toimetab Pfizer USA valitsusele 30. juuniks veel 70 miljonit doosi ning ülejäänud 30 miljonit doosi saabuvad 31. juulil, teatas ettevõte kolmapäeval. See tähendab, et kokku on Pfizer müünud Ühendriikide valitsusele 200 miljonit doosi vaktsiini, mille koguhind ulatub 4 miljardi dollarini.