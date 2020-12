Luige osalus Ekspressis tõusis enam kui 60 protsendini

Hans H. Luik. Foto: Andras Kralla

Ekspress Grupp teatas börsiteate vahendusel, et osalust omavate aktsionäride struktuuris on toimunud olulisi muudatusi. Nimelt on grupi suuromaniku Hans Luige osalus kasvanud enam kui 60 protsendini.

Hiljutiste tehingute tulemusel tõuseb Hans Luige kaudne osalus OÜ HHL Rühm ASi kaudu ja eraisikuna Ekspress Grupis 60,28protsendini. Alates 22. detsembrist on Luik omandanud kokku 1 096 475 Ekspressi aktsiat.