Venemaa kohus määras Google'ile megatrahvi

Google'i pangakontod on Venemaal arestitud. Foto: Reuters/Scanpix

Alphabeti tütarfirma Google sai Venemaal 21,1 miljardit rubla trahvi, sest ettevõte ei eemaldanud sisu, mida Moskva peab illegaalseks, teatas Vene meediat reguleeriv Roskomnadzor esmaspäeval.

Venemaa on pikka aega olnud vastu välismaa tehnoloogiafirmade sisule, mis lähevad riigi kehtestatud piirangutega vastuollu. Kui varasemalt on vastasseis olnud pigem tagasihoidlik, siis pärast Ukraina sõja algust on valitsuse ja tehnoloogiafirmade vaheline dispuut teravnenud.

