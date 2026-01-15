Tehnoloogia ja pangad kukutasid USA börse

USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva langusega. Investorid keskendusid värsketele inflatsiooniandmetele, USA ülemkohtu võimalikule otsusele tollitariifide küsimuses ning kasvavatele pingetele seoses USA võimaliku sõjalise sekkumisega Iraanis.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.